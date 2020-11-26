У Windows 10 з'явиться нативна підтримка Android-додатків
Нещодавно в продаж надійшли нові комп'ютери Apple з ARM-процесором M1, здатні запускати iOS-додатки. Схоже, що Microsoft не має наміру відставати від головного конкурента. За даними надійного джерела, компанія також збирається додати у Windows 10 нативну підтримку мобільних додатків.
Як повідомив співробітник видання Windows Central Зак Боуден, Microsoft розглядає можливість запуску Android-додатків на комп'ютерах під управлінням Windows 10 або навіть вже працює над цим.
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Як все працюватиме
За його словами, мобільні програми будуть доступні прямо у фірмовому магазині Microsoft Store. З'явитися така функція повинна нібито вже у наступному році.
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Варто зазначити, що власники деяких смартфонів Samsung вже можуть запускати Android-додатки на своїх Windows-комп'ютерах. Подібну можливість реалізувала і Huawei на своїх пристроях. Однак там мова йде скоріше про трансляцію з мобільного ґаджета.
Якщо ж вірити словам Боудена, то Microsoft хоче реалізувати нативную підтримку програм з Android. Правда, незрозуміло, як компанія обійде обмеження, адже деякі додатки для роботи вимагають сервіси Google Play.
Незабаром журналіст обіцяє розповісти більше подробиць.
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