Нещодавно в продаж надійшли нові комп'ютери Apple з ARM-процесором M1, здатні запускати iOS-додатки. Схоже, що Microsoft не має наміру відставати від головного конкурента. За даними надійного джерела, компанія також збирається додати у Windows 10 нативну підтримку мобільних додатків.

Як повідомив співробітник видання Windows Central Зак Боуден, Microsoft розглядає можливість запуску Android-додатків на комп'ютерах під управлінням Windows 10 або навіть вже працює над цим.

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Як все працюватиме

За його словами, мобільні програми будуть доступні прямо у фірмовому магазині Microsoft Store. З'явитися така функція повинна нібито вже у наступному році.

2021 is shaping up to be a huge year for Windows 10, with Windows 10X, Cloud PC, and the 'Sun Valley' improvements all on the agenda: https://t.co/jV6oyZFjBt — Zac Bowden (@zacbowden) November 24, 2020

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Варто зазначити, що власники деяких смартфонів Samsung вже можуть запускати Android-додатки на своїх Windows-комп'ютерах. Подібну можливість реалізувала і Huawei на своїх пристроях. Однак там мова йде скоріше про трансляцію з мобільного ґаджета.

Якщо ж вірити словам Боудена, то Microsoft хоче реалізувати нативную підтримку програм з Android. Правда, незрозуміло, як компанія обійде обмеження, адже деякі додатки для роботи вимагають сервіси Google Play.

Незабаром журналіст обіцяє розповісти більше подробиць.