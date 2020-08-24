Довгий час компанія Microsoft випустила лише необхідні оновлення безпеки для Windows 10. Однак, нещодавно розробник знову відновив регулярні апдейти. Більше того, схоже компанія готує великі зміни в дизайні.

Згадку про оновлений дизайн Windows 10 помітили в інсайдерській збірці операційної системи, передає Windowslatest.com.

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Що зміниться

Так, в інсайдерській збірці Windows 10 з номером 20197 знайшли посилання на майбутні зміни в дизайні. Зокрема, експерти помітили натяки на наступне покоління інтерфейсу WinUI для меню "Пуск" і в центрі повідомлень Action Center.

Windows 10 отримає оновлення в дизайні / windowslatest.com

Також Windows 10 отримає отримати округлені кути вікон, кнопок, та більше елементів нового дизайну Fluent, який приходить на зміну Modern.

Наразі Microsoft проводить внутрішнє тестування цього нового дизайну Windows 10.