Твердотільні SSD-накопичувачі набагато швидші та менш схильні до фізичних пошкоджень у порівнянні з жорсткими дисками. Поза тим, у них є один істотний недолік – більш короткий термін служби. Щоб застерегти користувачів від втрати особистих даних, Microsoft додала у Windows 10 функцію сповіщення про наближення виходу з ладу вашого SSD.

Як це працюватиме

У бета-версії Windows 10 (збірка 20266) для розробників з'явилася функція моніторингу стану сховища, розроблена спеціально для роботи з твердотільними NVMe-накопичувачами, повідомляє TechRadar.

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Система попередить користувача відповідним попередженням про те, що накопичувач незабаром може вийти з ладу. Крім того, буде запропоновано зробити резервну копію всіх даних, що зберігаються на SSD.



Система Windows тепер підкаже, коли SSD вийде з ладу

У системних налаштуваннях користувач також може дізнатися більш детальну інформацію про стан SSD-накопичувача, включаючи передбачуваний термін служби, що залишився та його робочу температуру.

Коли функція стане доступною

Про терміни появи цієї функції в стабільній збірці Windows 10 інформації поки немає.