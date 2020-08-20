Компанія Microsoft без особливого шуму відновила в операційній системі Windows 10 функцію "ери Windows 7". На це звернув увагу тематичний ресурс WindowsLatest.

У випущеному минулого тижня оновленні Windows 10 (збірка 19041.450) з'явилася сторінка опціональних оновлень, яка дозволяє отримати інформацію про необов'язкові апдейти драйверів і не пов'язаних з безпекою функцій, нагадує видання.

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Особливості функції

Ця функція усуває необхідність в отриманні оновлень драйверів через Диспетчер пристроїв (Device Manager). Замість цього інформацію про необов'язкові оновлень можна переглянути в Налаштуваннях (Установки – Оновлення та безпека Windows – Update).



Оновлення драйверів відтепер доступні у Налаштуваннях

Відзначимо, що Windows Update (служба Windows Update) все ще встановлює деякі оновлення без дозволу користувача, якщо тільки він не припинив отримання апдейтів або не блокує їх за допомогою маніпуляцій з системним реєстром.

Нова функція з'явилася з виходом недавнього планового серпневого оновлення Windows 10 версії 2004, а для старіших версій ОС вона стане доступна найближчим часом. Інформація про апдейти буде з'являтися на сторінці тільки якщо опціональне оновлення доступне для цього ПК і Microsoft схвалила і опублікувала драйвери OEM у каталозі Windows Update.