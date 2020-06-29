Минулого місяця компанія Microsoft випустила оновлення для операційної системи Windows 10, яке автоматично встановлює нову версію фірмового браузер Edge. Користувачі виявили, що цей апдейт призводить до уповільнення роботи комп'ютера та інших супутніх проблем.

Відмінність між звичайним накопичувальним оновленням Windows та "браузерним" апдейтом у тому, що останній проводиться автоматично, в обов'язковому порядку і без додаткових дій з боку користувача, розповідає windowslatest.

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Згідно з повідомленнями користувачів на форумах і в соціальних мережах, після встановлення оновлення Windows 10 KB4559309 деякі комп'ютери починають повільніше завантажуватися. У інших апдейт привів до загального сповільнення роботи системи та появи помітних затримок при завантаженні додатків, перемиканні між додатками, а також зниження частоти fps в іграх.



Нові проблеми користувачів викликані оновленням, яке встановлює браузер Edge

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Деякі користувачі також скаржаться на проблеми із завантаженням і завантаження тільки в безпечному режимі.

Вирішення проблеми

Втім, такі проблеми зустрічаються далеко не на всіх конфігураціях ПК. Постраждалі користувачі наразі можуть виправити проблему лише одним способом – видалити встановлене оновлення Windows 10 KB4559309.