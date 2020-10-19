Користувачі Windows 10 стали скаржитися на те, що на їх комп'ютерах з'являються фірмові програми Microsoft Office, які вони не встановлювали. При цьому в меню "Пуск" виникають відповідні ярлики.

Найбільше скарг на появу невстановлених додатків надійшло від учасників програми Windows Insider, проте випадки фіксуються і у звичайних користувачів, повідомляє Windows Latest. З'ясувалося, що функція встановлення додатків міститься в новій стабільній версії браузера Microsoft Edge. Якщо ввести в адресному рядку браузера шлях "edge://apps", то відкриється відповідний список додатків.

Цікаво Microsoft заборонила встановлення "неправильних" драйверів в Windows 10

Вирішення проблеми

Щоб ПК не встановлював нові програми без дозволу, можна або взагалі відмовитися від використання Edge, або завчасно відключити його автооновлення. Програми можна видалити вручну через "Панель управління" в меню "Програми та засоби". Також це можливо зробити в "Параметрах", де потрібно перейти в "Додатки" і в підпункт "Програми та компоненти".



Додатки можна видалити в налаштуваннях

Сама Microsoft ніяк не коментує те, що відбувається. В кінці вересня корпорація заявляла, що готує до випуску нову версію Office з безстроковою ліцензією, яка вийде у другому півріччі 2021 року. Склад офісного пакету поки не уточнювався.

Схожі проблеми

Варто відзначити, що це вже не перший прецедент з рекламою в Windows 10. Так, у кінці минулого року Microsoft запровадила рекламу в додатку "Пошта й календар". А у лютому цього року корпорація почала просувати Edge серед користувачів інших браузерів, наприклад, Firefox. У березні користувачам Windows 10 почали показувати повноекранний спам з рекламою невстановлених користувачем додатків і програм компанії.