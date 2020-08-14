Розробники Microsoft додали в нову збірку Windows 10 функцію примусового вибору графічного прискорювача. Відтак його можна активувати за замовчуванням при запуску того або іншого додатка.

Завдяки новій опції власники ноутбуків і комп'ютерів зможуть задіяти необхідний відеоадаптер в заданому сценарії без необхідності ручного налаштування, розповідає Tech Radar.

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Коли функція вибору відеокарти буде активною

Нововведення буде доступно в релізній збірці Windows 10 з номером 20190. Користувачі попередньої версії ОС вже можуть вибрати графічний процесор для вимогливих до продуктивності додатків, або, навпаки, обмежити їх доступ до дискретної відеокарти для підвищення автономності пристрою – особливо актуальною така можливість буде для власників ноутбуків, оснащених двома типами графіки.

Стане в нагоді вона і користувачам робочих станцій, в яких встановлено кілька відеокарт різної потужності або призначення (наприклад, NVIDIA RTX і Quadro). Прив'язка до певної програми буде відбуватися один раз, після чого обраний GPU буде запускатися за замовчуванням.

Зараз збірка Windows 10 (20190) знаходиться в стадії бета-тестування і доступна для завантаження після реєстрації в програмі Windows Insider.