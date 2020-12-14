Минулого року Microsoft щоголосила про випуск операційної системи Windows 10X для двохекранних пристроїв власного виробництва. Згодом у компанії повідомили, що першими нову систему отримають все ж одноекранні ґаджети. Тепер же мережеві інформатори повідомили про готовність релізної версії ОС і назвали терміни появи на ринку перших пристроїв під її управлінням.

Зараз збірка 202XX Windows 10X перебуває на етапі тестування і доступна лише для співробітників Microsoft, повідомляє Windows Latest.

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Коли вийде Windows 10X

Фінальна версія нової операційної системи, згідно з інформацією інсайдерів, вийде на початку наступного року, а продажі ноутбуків під управлінням Windows 10X стартують вже навесні. Список моделей, які першими надійдуть у продаж наразі не відомо.

Що за Windows 10X

Windows 10X – це полегшена версія Windows 10, яка базується на платформі Windows Core OS з уніфікованими драйверами і без початкової підтримки додатків Win32. Однак, завдяки сервісу Microsoft Cloud PC, заснованому на технологіях Azure, підтримка настільних додатків буде доступна користувачам нової ОС. Крім того, Windows 10X отримала оновлене меню "Пуск" без плиток і модифікований інтерфейс з округленими кутами вікон.