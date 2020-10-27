Інсайдери вже неодноразово називали дату виходу першої збірки операційної системи Windows 10X, але досі було незрозуміло, чи отримає ARM-версія ОС підтримку 32-бітних додатків, запуск яких можливий на класичній Windows 10. Якщо вірити останньому звіту, подібну функціональність Microsoft впроваджувати не планує.

Суперечки щодо сумісності 32-бітних додатків у Windows 10X ведуться вже кілька місяців. Якщо вірити повідомленням редактора видання Windows Central Заку ​​Боудену, то вихід першої збірки системи відбудеться вже в грудні, але при цьому орієнтована на двоекранні пристрої операційка не підтримуватиме додатки Win32.

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For those asking, Windows 10X is on track to RTM in December. Spring 2021 release still looking likely. Not sure if MS is planning to do any external 10X testing. If they are, I suspect they're waiting for the RTM build first. — Zac Bowden (@zacbowden) October 21, 2020

Раніше Microsoft офіційно заявляла про інтеграцію технології віртуалізації, завдяки якій запуск подібних додатків на Windows 10X все-таки був би можливий, але, судячи з останніх даних, від технології VAIL компанія все ж відмовилася.



Windows 10X таки не зможе запускати повноцінні Win32 додатки

Win32 програми на Windows 10X

Відсутність підтримки Win32 програм на старті запуску системи не означає, що впровадження VAIL не відбудуться у наступних версіях Windows 10X. З огляду на те, що вихід Surface Neo відкладений до 2022 року, запас часу дозволить Microsoft реалізувати настільки цікаву користувачам функцію.