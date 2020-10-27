Windows 10X позбувся важливої функції повноцінної операційки
Інсайдери вже неодноразово називали дату виходу першої збірки операційної системи Windows 10X, але досі було незрозуміло, чи отримає ARM-версія ОС підтримку 32-бітних додатків, запуск яких можливий на класичній Windows 10. Якщо вірити останньому звіту, подібну функціональність Microsoft впроваджувати не планує.
Суперечки щодо сумісності 32-бітних додатків у Windows 10X ведуться вже кілька місяців. Якщо вірити повідомленням редактора видання Windows Central Заку Боудену, то вихід першої збірки системи відбудеться вже в грудні, але при цьому орієнтована на двоекранні пристрої операційка не підтримуватиме додатки Win32.
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Раніше Microsoft офіційно заявляла про інтеграцію технології віртуалізації, завдяки якій запуск подібних додатків на Windows 10X все-таки був би можливий, але, судячи з останніх даних, від технології VAIL компанія все ж відмовилася.
Windows 10X таки не зможе запускати повноцінні Win32 додатки
Win32 програми на Windows 10X
Відсутність підтримки Win32 програм на старті запуску системи не означає, що впровадження VAIL не відбудуться у наступних версіях Windows 10X. З огляду на те, що вихід Surface Neo відкладений до 2022 року, запас часу дозволить Microsoft реалізувати настільки цікаву користувачам функцію.