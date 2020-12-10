9 грудня випустили нову версію архіватора WinRAR. В описі оновлення зазначили цілих 28 пунктів оновлень. Розбираємося, що в них цікавого.

Це вже шоста версія програми. Вона дозволяє архівувати файли, збираючи та стискаючи їх в одному файлі для зручності перенесення та зберігання. Список усіх поліпшень розробники вказали на офіційному сайті програми.

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Що цікавого

Одним з найпомітніших нововведень є те, що тепер при видаленні архівів у WinRAR вони не будуть видалятися остаточно, а поміщатимуться в кошик.

Серед інших є такі:

При виникненні помилок в архівуванні додали функцію "ігнорувати" для одного файлу та "ігнорувати все" для всіх файлів. Розробники звертають увагу, що при виникненні помилок архівування (найчастіше вони стаються, коли файл відкритий іншою програмою), при ігноруванні архів буде неповним.

Якщо вибрано кілька архівів, тепер можна скористатися опціями для розпаковування їх в цільову папку, в окремі папки в цільовій папці, в окремі папки в папках архівів, або прямо в папки самих архівів. Це прийшло на заміну опції "розпакувати архіви у вкладені папки" і доступно тільки при виборі декількох архівів.

У вікні "діагностичні повідомлення" можна використовувати поєднання клавіш Ctrl+C і Ctrl+Ins для копіювання вмісту вікна в буфер обміну.

Опція "Зведена інформація" у вікні "Створення звіту" перейменована в "Заголовки та зведення".

Якщо відкритий WinRAR-архів видалити або перемістити, WinRAR повідомить, що він "недоступний". Відповідна позначка з'явиться перед ім'ям архіву в заголовку відкритого вікна.

WinRAR буде розпаковувати багатотомні архіви одночасно і тільки за умови, що доступні всі томи.

Нагадаємо, що WinRAR є одним з перших архіваторів на ринку. Він з'явився ще за часів MS-DOS. Працює на платформах Windows, macOS, Linux і Android. Сам формат архівів RAR був створений автором програми WinRAR Євгеном Рошалем. RAR є абревіатурою від Roshal Archiver.