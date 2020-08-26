Компанія Microsoft додала нову функцію у фірмовий текстовий редактор Word. Нова послуга має назву Transcribe вміє текстово розшифровувати аудіозаписи.

Про це сказано на офіційному блозі компанії.

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Детальніше про функцію

Transcribe дає змогу користувачам записувати розмову та розшифровувати його, довантажуючи в програму файли WAV, MP3 або інших форматів. Важливо, що програма вміє визначати, що говорять один чи кілька спікерів.

Ця функція вже доступна в вебверсії Word для всіх передплатників Microsoft 365. Вона працює у нових версіях браузерів Microsoft Edge або Google Chrome.

Як працює Transcribe / support.microsoft.com

Якщо користувач завантажує файли у додаток, то існує ліміт до 5 годин на місяць (кожен запис має важити не більше 200 МБ). При цьому, якщо користуватися функцією запису всередині програми, то жодних обмежень поки немає.

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Наразі ця функція розпізнає лише англійську мову. Та виробник обіцяє, що вже найближчим часом додадуть розпізнавання й інших мов.

Також до кінця 2020 року планують запустити Transcribe і для мобільного додатку Office.