Фонд сприяння розвитку підприємництва Естонії (Enterprise Estonia) запустив кампанію, що дає змогу програмістам з різних країн безкоштовно пожити в країні від 1 до 6 місяців.

Програма отримала назву "SKIP 2020. Work in Estonia". Цей шанс пропонують ICT-розробникам (інформаційно-комунікаційні технології) з досвідом роботи від трьох років і можливістю працювати віддалено до 6 місяців, мовиться у програмі.

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Обирати учасників будуть на конкурсній основі. Переможцям організатори оплачують проживання в країні. Кандидат зможе особисто вибрати один із запропонованих варіантів житла.

Щоправда, інші витрати (страхування, транспортні витрати тощо) мають взяти на себе переможці.

Всього журі визначить п'ять переможців.

Як взяти участь

Для того, щоб взяти участь у конкурсі кандидатові потрібно:

написати текст "Таке могло статися лише в 2020";

відправити твір, заповнивши форму учасника на сайті кампанії;

кандидат має бути старший ніж 24 роки.

Прийом заявок відкрито до 31 грудня 2020 року. Переможців обиратимуть якраз на основі їхніх оповідань.