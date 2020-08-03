Популярна гра World of Tanks отримає велике оновлення. У серпні гра відзначає 10-річчя. Тож не дивно, що саме в цьому місяці стане доступною версія 1.10 – наймасштабніше оновлення за весь 2020 рік.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Wargaming. Для геймерів підготували нову систему обладнання, 6 польських середніх танків і оновлена мапа "Перлова ріка".

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В оновленні 1.10 удосконалили систему, що дає змогу гравцям покращувати характеристики машин. Зміна ігрових механік дасть геймерам більше вибору при складанні своїх наборів обладнання та можливість пробувати нові тактики на вже знайомих машинах.

Крім того, все обладнання для машин низьких і середніх рівнів стане доступнішим, адже його ціна в кредитах буде знижена (йдеться про внутрішню валюту "Танків").

Ще одна цікава складова оновлення – спеціальні слоти, що відповідають категоріям обладнання ("Вогнева міць", "Живучість", "Мобільність" і "Розвідка"). У них можна ставити модулі будь-якого типу, але установка обладнання потрібної категорії дає бонус до характеристик цього модуля.

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Також до гри додали шість польських середніх танків з нової гілки. Нові машини мають високу швидкість, маневреність і кути нахилу гармати.

Розробники повертають до гри змінену популярну карту "Перлинова ріка", яку гравці не бачили із 2015 року.