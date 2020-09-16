Вже 17 вересня у популярній грі World of Tanks розпочинається третій сезон “Бойової перепустки”. Це дасть змогу геймерам грати у випадкових боях і отримувати нагороди.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Wargaming. При цьому основні механіки події не змінилися.

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Тобто граючи у випадкових боях і проходячи етапи Бойової перепустки, геймери зможуть отримати нагороди.

Що нового у Бойовій перепустці

У третьому сезоні буде своя ключова техніка – мобільний і захищений радянський танк ІС-4 та американський T110E5. На відміну від всіх інших машин X рівня, на них можна заробити більше (1000, а не 700) очок прогресії, необхідних для виконання етапів події.

Головні нагороди отримують гравці, що пройдуть всі 45 етапів основної прогресії. Це один з двох унікальних членів екіпажу, чия історія подвигів буде розкрита в ході сезону, і особливий 3D-стиль на його танк. Із цими стилями ІС-4 і T110E5 перетворюються на танки морської піхоти. Власники поліпшеної перепустки отримають обидва 3D-стилі.

Нагороди гравці отримають на кожному з етапів Бойової перепустки. Це нові 2D-стилі, дні танкового преміум-акаунту, кредити, штатне і трофейне обладнання на вибір.

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Також тут передбачено додаткові 100 етапів елітної прогресії зі своїми нагородами, серед яких і особлива внутрішньоігрова валюта – бони.

Третій сезон «Бойової перепустки» триватиме до 7 грудня.