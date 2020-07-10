Легендарна гра World of Tank відзначає 10-річчя. 10 липня в грі стартує четвертий з п'яти Актів святкування ювілею. Він на час поверне в World of Tanks бої "7 на 7" – в особливому режимі "Сутичка: поза часом".

Про це 24 каналу у пресслужбі Wargaming.

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Особливий режим

Режим "Сутичка: поза часом" буде доступна для гравців лише два днів – з 10 по 13 липня й тільки для машин X рівня.

Щоправда, геймери, в яких ангарі яких немає таких машин, теж зможуть взяти участь в боях, де особистий внесок означає вдвічі більше. У них буде можливість взяти в оренду радянський середній танк "Об'єкт 140" або китайський "важ" WZ-111 model 5A.

Усі битви проходитимуть в режимі "Зустрічний бій" на 5 спеціально відібраних картах. Також в процесі гравці зможуть виконати окремий набір завдань.

Окрім того, в Акті IV гравці зможуть виконати нові ювілейні бойові завдання та отримати ще один золотий ключ. Ці ключі дають доступ до унікального 3D-стилю для легендарної ПТ-САУ T30).

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Також для гравців приготували можливість отримати унікальні елементи кастомізації з минулого, наприклад ті, що можна було отримати під час подій "Танковий футбол", "Сталевий мисливець" і "Хеллоуїн".

Як відомо, грандіозне святкування дня народження гри відбудеться 12 серпня.