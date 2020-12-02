Wyze Watch: новий розумний годинник за 20 доларів
Компанія Wyze, що займається виробництвом продуктів для розумного будинку, вирішила розширити сферу діяльності. Виробник представив фірмовий розумний годинник, що вирізняється доступною ціною.
Wyze Watch доступні в двох розмірах: версія з 1,75-дюймовим екраном та модель з діагоналлю 1,4-дюйма.
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Що ще відомо
Більша модель оснащена акумулятором ємністю 300 мАг. При цьому 1,4-дюймовий годинник отримав обсяг акумулятора – 260 мАг. Цікаво, що в обох випадках заявлено час роботи на одному заряді до 9 днів.
Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, в комплекті йдуть чорні силіконові ремінці. Смарт-годинник оснащений датчиками частоти серцевих скорочень та рівня насичення крові киснем. Також девайс може відстежувати менструальний цикл, виконувати підрахунок кроків тощо.
Новий розумний годинник Wyze Watch: відео
Виробник додав підтримку пристроїв розумного будинку Wyze, тож за допомогою смарт-годинника можна вмикати камери і освітлення в будинку.
Також обидві моделі мають захист від води і пороху за стандартом IP68.
Ціна
Обидві моделі оцінені у 20 доларів (570 гривень). У продаж вони надійдуть в лютому 2021.
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