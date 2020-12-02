Компанія Wyze, що займається виробництвом продуктів для розумного будинку, вирішила розширити сферу діяльності. Виробник представив фірмовий розумний годинник, що вирізняється доступною ціною.

Wyze Watch доступні в двох розмірах: версія з 1,75-дюймовим екраном та модель з діагоналлю 1,4-дюйма.

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Що ще відомо

Більша модель оснащена акумулятором ємністю 300 мАг. При цьому 1,4-дюймовий годинник отримав обсяг акумулятора – 260 мАг. Цікаво, що в обох випадках заявлено час роботи на одному заряді до 9 днів.

Корпус виготовлений з алюмінієвого сплаву, в комплекті йдуть чорні силіконові ремінці. Смарт-годинник оснащений датчиками частоти серцевих скорочень та рівня насичення крові киснем. Також девайс може відстежувати менструальний цикл, виконувати підрахунок кроків тощо.

Новий розумний годинник Wyze Watch: відео

Виробник додав підтримку пристроїв розумного будинку Wyze, тож за допомогою смарт-годинника можна вмикати камери і освітлення в будинку.

Також обидві моделі мають захист від води і пороху за стандартом IP68.

Ціна

Обидві моделі оцінені у 20 доларів (570 гривень). У продаж вони надійдуть в лютому 2021.