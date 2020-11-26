Одна з популярних причин злому ігрових приставок – бажання зіграти в ігри для старих платформ без зайвої метушні з проводами. Розробники, у свою чергу, захищають свої дітища від несанкціонованого доступу, як можуть: наприклад, жодну з консолей Microsoft починаючи з 2013 року, так і не зламали. Але, як виявилося, цього й не потрібно.

Ентузіасти вже знайшли спосіб емуляції ретро-консолей на новенькому Xbox One Series S за 299 доларів без використання спеціального програмного забезпечення та інших хакерських хитрощів, повідомляє 24 канал.

Цікаво Блогер знищив PlayStation 5 на втіху публіки, геймери не оцінили: відео

Емулятор за 20 баксів

На відміну від конкурента, доступ до режиму розробника на своїх консолях Microsoft надає усім бажаючим: потрібно лише одноразово заплатити 20 доларів за його активацію. Після цього приставку можна скільки завгодно перемикати між стандартним та інженерним інтерфейсами.

При переході в останній звичайні ігри запустити не вийде, а ось спеціалізований софт на платформі UWP для налагодження або тестування консолі – без проблем. Один з таких додатків – популярний емулятор RetroArch, за допомогою якого автори каналу Modern Vintage Gamer запустили низку хітів для Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube і навіть Wii.

Ентузіасти офіційно запустили популярний емулятор на Xbox Series S, відео:

Ентузіасти відзначили, що продуктивності нового Xbox вистачає для комфортного геймплею, а до недоліків емуляції віднесли лише деяку "задумливість" SSD. Ймовірно, швидкий накопичувач просто не оптимізований для роботи у такому режимі.

З огляду на можливість запуску сторонніх додатків, у перспективі не варто виключати появи й іншого корисного софту з можливістю запуску на Xbox Series S. У цьому випадку порівняно бюджетна консоль цілком зможе замінити громіздкий ПК у широкому спектрі домашніх і робочих завдань.