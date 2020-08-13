Разом з прозорим телевізором на своєму ювілейному презентаційному заході Xiaomi показала і менш епатажні продукти. Однією з доступних новинок бренду стала компактна зарядка, примітна своєю потужністю: аксесуар здатний видати на смартфон до 100 Вт.

Як запевняють виробники, зарядка з модельним номером 1A1C, сумісна з прикурювачем на 12 і 24 В. Пристрій може "розгойдати" акумулятор смартфона до 100% всього за 25 хвилин, повідомляє Fone Arena.

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Особливості автомобільної зарядки Xiaomi

Крім порту USB Type-C, який забезпечує вихідну потужність до 100 Вт, пристрій оснащений 18-ватним роз'ємом USB Type-A. При одночасному підключенні двох гаджетів USB Type-C видаватиме не більше 50 Вт.



Xiaomi Mi 100W 1A1C

Корпус аксесуара отримав світлодіодний індикатор, який змінює колір в різних сценаріях використання. Так, в режимі очікування кільце стає білим, при потужності 18 Вт – зеленим, при зарядці на 30 Вт і вище – синім, а в "турборежимі" – помаранчевим.

Оснащення інтелектуальною мікросхемою дозволяє пристрою розподіляти потужність, контролюючи температуру корпусу. Передбачено 4 рівні захисту:

від перевантаження;

короткого замикання;

перегріву;

електромагнітних перешкод.

Ціна

Автомобільний зарядний пристрій Mi 100W 1A1C в чорному кольорі надійде у продаж в Китаї 16 серпня 2020 року за ціною 14 доларів (388 гривень).