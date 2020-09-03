Починаючи з 2017 року, Xiaomi випустила вже три покоління рацій Mi Walkie Talkie. Тепер же компанія анонсувала доступну модель фірмового аксесуара, що отримала приставку Lite в назві. "Полегшена" версія пристрою отримала міцний компактний корпус, великий радіус дії, пристойну автономність і доступний цінник.

Новинка з потужністю передавача 3 Вт оснащена акумулятором ємністю 2000 мАг, повідомляє Gizmochina. Виробник запевняє, що на одному заряді він може забезпечити до десяти годин безперервного використання пристрою, а в режимі очікування час автономної роботи рації складе до п'яти днів. Підключення зарядного пристрою відбувається через порт micro-USB.

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Інші характеристики

Заявлений радіус дії Mi Walkie Talkie Lite становить від одного до п'яти кілометрів на відкритому просторі, і до трьох кілометрів в міських умовах. Новинку оснастили 40-міліметровим динаміком, який, таким чином, щоб забезпечує на 23% більшу площу випромінювання звукового поля, ніж стандартна рація з 36-мм драйвером.



Рації Mi Walkie Talkie Lite

Аксесуар вагою 163 грами отримав міцний і стійкий до подряпин, корпус з затискачем для кріплення на поясі. Завдяки підтримці програми MIJIA, в Mi Walkie Talkie Lite можна налаштувати частоту, активувати функцію виклику без натискання кнопок і включити інформацію про резервної частоті. При цьому в режимі сполучення 16 каналів рації можуть бути скопійовані на інші переговорні пристрої.

Ціна

Mi Walkie Talkie Lite вже доступна на краудфандінговій платформі Xiaomi Youpin за ціною 18 доларів (497 гривень).