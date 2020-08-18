І без того величезний асортимент виробника електроніки Xiaomi поповнився ще одним оригінальним ґаджетом. На краудфандінговій платформі Youpin з'явилася кампанія зі збору інвестицій на кишеньковий принтер PrinterPods.

Ідея пристрою полягає в тому, що з його допомогою можна друкувати малюнки практично на будь-яких предметах і поверхнях, повідомляє 24 канал.

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Як можна буде застосувати такий принтер

За заявою Xiaomi, PrinterPods дозволяє наносити зображення на чашки, комп'ютери, одяг, шкіру й багато іншого. При цьому пристрій можна використовувати і як традиційний принтер, розкриваючи текст на звичайному папері.

Фото PrinterPods

У PrinterPods застосовуються спеціальні чорнила, які не бояться вологи й легко наносяться на будь-які поверхні без патьоків і необхідності тривалого висихання. При цьому поверхня, на яку наноситься малюнок, необов'язково повинна бути плоскою.

Довжина корпусу ґаджета складає всього 95 міліметрів. Всередині PrinterPods встановлений картридж. В асортименті Xiaomi є різні чорнила: від надстійких до їстівних і видимих ​​виключно при опроміненні ультрафіолетом.

Ціна

Вартість новинки становить 72 долари (1 964 гривні) на етапі участі в кампанії з фінансування.