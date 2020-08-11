Xiaomi анонсувала розширену лінійку датчиків Mijia, які застосовуються в складі екосистеми розумного будинку. На власній краудфандинговій платформі Youpin компанія розповіла про головну особливість новинок і почала збір інвестицій для виробництва смарт-пристроїв.

Перше покоління аналогічних датчиків Xiaomi представила ще п'ять років тому, – їх тираж, за заявою вендора, склав кілька мільйонів по всьому світу, розповідає Iigeekphone Igeek Phone.

Цікаво Xiaomi Mi Band 5 з NFC таки може вийти на глобальний ринок

Як працюють сенсори Mijia

При підключенні до багатофункціонального шлюзу Mijia сенсори відправляють відповідне сповіщення на смартфон власника в режимі реального часу.

Ключовою особливістю нових елементів розумного будинку стала наявність вбудованого датчика освітлення. Використовуючи різні сценарії в додатку-асистенті, користувач зможе налаштувати оповіщення під конкретну ситуацію у будь-який час дня й ночі.



Нові датчики Mijia для системи розумного будинку Xiaomi

Всередині пристроїв встановлені датчики Холла, які аналізують актуальний стан дверей і вікон. Підключення до центрального шлюзу здійснюється за допомогою Bluetooth.

Ціна

Вартість оновлених датчиків Mijia за умовами замовлення становить 7 доларів (193 гривні) за штуку.