Останнє глобальне оновлення лінійки телевізійних приставок Xiaomi Mi Box відбулося на початку 2018 року, коли компанія представила модель Mi Box 4. Через рік Xiaomi випустила більш доступну модифікацію з приставкою SE, а тепер анонсувала показ нової просунутої моделі Mi Box 4S.

На офіційній сторінці Xiaomi в соціальній мережі Weibo з'явилося зображення Mi Box 4S. У підписі до тизер компанія перерахувала деякі ключові характеристики новинки.

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Особливості Mi Box 4S

Нова телевізійна приставка отримає комплектний двохдіапазонний пульт Wi-Fi, а також буде підтримувати відтворення відеоконтенту в 4K HDR.



ТВ приставка Mi Box 4S від Xiaomi

Виробник також повідомив і про наявність в приставці 2 ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому Xiaomi не розкриває платформу, на якій буде побудований новий гаджет. Попередник Mi Box 4 оснащувався чіпом Amlogic S905L без підтримки апаратного декодування VP9 для ринку Китаю і з Amlogic S905X-H c такою для європейської роздробу.

Ціна

Xiaomi заявила, що повні характеристики новинки розкриє вже завтра, 21 жовтня. Продаж новинки стартує 1 листопада за ціною 43 долари (1 220 гривень).