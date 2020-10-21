Xiaomi анонсувала нову телевізійну приставку Mi Box 4S
Останнє глобальне оновлення лінійки телевізійних приставок Xiaomi Mi Box відбулося на початку 2018 року, коли компанія представила модель Mi Box 4. Через рік Xiaomi випустила більш доступну модифікацію з приставкою SE, а тепер анонсувала показ нової просунутої моделі Mi Box 4S.
На офіційній сторінці Xiaomi в соціальній мережі Weibo з'явилося зображення Mi Box 4S. У підписі до тизер компанія перерахувала деякі ключові характеристики новинки.
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Особливості Mi Box 4S
Нова телевізійна приставка отримає комплектний двохдіапазонний пульт Wi-Fi, а також буде підтримувати відтворення відеоконтенту в 4K HDR.
ТВ приставка Mi Box 4S від Xiaomi
Виробник також повідомив і про наявність в приставці 2 ГБ оперативної і 8 ГБ вбудованої пам'яті. При цьому Xiaomi не розкриває платформу, на якій буде побудований новий гаджет. Попередник Mi Box 4 оснащувався чіпом Amlogic S905L без підтримки апаратного декодування VP9 для ринку Китаю і з Amlogic S905X-H c такою для європейської роздробу.
Ціна
Xiaomi заявила, що повні характеристики новинки розкриє вже завтра, 21 жовтня. Продаж новинки стартує 1 листопада за ціною 43 долари (1 220 гривень).