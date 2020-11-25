Компанія Xiaomi представила черговий цікавий і дуже актуальний девайс – парову ванну для ніг. Девайс має назву Zdeer Smart Steam Footbath Z9 і вона ідеально підійде для використання холодними зимовими вечорами.

Звичайно, спочатку новий девайс представили на платформі колективного фінансування Xiaomi Youpin, повідомляє Gizmochina.

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Чим цікава

Парова ванна для ніг Zdeer Smart Steam Footbath Z9 може почати виробляти гарячу пару всього за 10 секунд. Конструкція така, що всередині Zdeer Smart Steam Foot Bath Z9 підтримується постійна температура. Користувачі можуть обрати 6 рівнів (від 39 до 49 градусів Цельсія) і три тимчасові інтервали (5, 10 і 20 хвилин).

Ванна Zdeer Smart Steam Footbath Z9 / Фото gizmochina.com

Zdeer Smart Steam Foot Bath Z9 – це розумна ванна, тож вона підтримує управління зі смартфона через додаток Mijia. Зокрема, на смартфоні можна відстежувати температуру і час, що залишився.

Ціна

Zdeer Smart Steam Footbath Z9 в рамках спільнокошту оцінили у 60 доларів (1700 гривень).