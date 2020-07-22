Асортимент фірмової техніки Xiaomi поповнив просунутий проектор Mijia Projector 2 Pro. Новинка отримала продуктивний процесор з підтримкою декодування відео з роздільною здатністю 8K і функцію автоматичного фокусування, а також потужну вбудовану акустику і світлодіодний елемент з хорошим запасом яскравості.

Штатна роздільна здатність Xiaomi Mijia Projector 2 Pro становить 1080p, а за допомогою програмного декодування користувачам доступні режими для відтворення контенту в 4К і 8K. Передбачена і підтримка стандарту HDR10+. Максимальна яскравість, яку здатний видати світлодіодний елемент новинки, становить 1300 ANSI люмен, розповідає Gizmochina.

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Особливості проектора Mijia Projector 2 Pro

Для отримання оптимальної якості картинки компанія рекомендує використовувати екран з діагоналлю від 60 до 120 дюймів при відстані до пристрою 2 і 3 метри відповідно, «стеля» новинки становить 200 дюймів. За Можливостей аудіо проектора відповідає пара вбудованих 1,75-дюймових динаміків потужністю 10 Вт кожен. Mijia Projector 2 Pro підтримує технології Miracast, DLNA і Airplay. Крім того, новинкою можна керувати за допомогою голосового помічника XiaoAI.



Новий проектор від Xiaomi Mijia Projector 2 Pro

Завдяки фірмовому режиму фокусування TOF Non-Sensing Focus і Camera Focus проектор здатний швидко налаштовуватися, як при ввімкненні, так і при перенесенні на інше місце. Побудований апарат на базі 12-нм процесора Amlogic T972, обсяг оперативної пам'яті моделі – 2 ГБ, вбудованого накопичувача – 16 ГБ. У ролі прошивки виробник вибрав фірмову Android-оболонку PatchWall, знайому користувачам розумних телевізорів Xiaomi.

Xiaomi Mijia Projector 2 Pro надійде в продаж в Китаї 29 липня по ціні 658 доларів (18 213 гривень).