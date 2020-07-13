Асортимент фірмових товарів Xiaomi продовжує поповнюватися новими позиціями. Слідом за блокнотом з біометричним захистом та капсульною кавоваркою компанія запустила ще одну краудфандингову кампанію на платформі Youpin. Цього разу користувачам пропонують сталеві двері Xiaobai Wisdom Gate H1, що поєднують захисні властивості з іншими корисними у побуті функціями.

Може здатися, що такий товар є не стандартним для Xiaomi ґаджетом, однак для Xiaomi немає нічого не стандартного, адже на своїй платформі Youpin вона випустила безліч на перший погляд дивних пристроїв.

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Особливості дверей від Xiaomi

Габарити сталевих дверей Xiaobai H1 зовні не відрізняються від типових рішень та складають 2050х960 мм, вага – близько 85 кілограмів, а товщина – 95 міліметрів. Новинка оснащена звукопоглинаючими панелями, а її ключовою особливістю стали вбудовані 10-дюймовий сенсорний дисплей та камера з роздільною здатністю Full HD, що виконує роль електронного вічка з кутом огляду в 150° і модулем інфрачервоного підсвічування для зйомки в нічний час. Заявлена ​​виробником і підтримка технології розпізнавання обличчя.



Сталеві двері Xiaomi Xiaobai H1

Крім використання стандартного замка, розумні двері передбачають можливість розблокування за допомогою сканера відбитків пальців із заявленою точністю зчитування 99,7%. Виробник зазначає, що під час розробки інженери компанії провели близько 300 000 тестів і отримали 28 патентів, витративши на створення Xiaobai H1 15 місяців.

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Ціна

Вартість смарт-дверей після завершення краудфандингової кампанії складе 713 доларів (19 233 гривні). Більш доступна версія з живленням вбудованої електроніки від акумуляторів обійдеться покупцям в 627 доларів (16 913 гривень).