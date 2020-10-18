Китайський виробник Xiaomi будує абсолютно автоматизований завод. Це буде підприємство нового покоління для нарощування виробництва смартфонів.

Як кажуть в компанії, підприємство буде обладнано передовими технологіями і зможе випускати понад 10 мільйонів пристроїв щороку, передає global.chinadaily.com.cn.

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Як розповів засновник Xiaomi Лей Цзюнь, завод вирішили побудувати після аналізу роботи розумної фабрики в пекінському районі Ічжуан. Вона має площу 18 600 квадратних метрів і обладнана повністю автономною виробничою лінією, здатною видавати мільйон смартфонів преміум-класу на рік.

Наразі невідомо, де буде побудована ця фабрика.

Також Цзюнь додав, що вони планують популяризувати промислові роботи і знизити виробничі витрати до однієї десятої від нинішнього рівня.

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"З початку цього року ми витратили 10 мільярдів юанів (1,48 мільярда доларів) на дослідження і розробки. У наступні роки ми збільшимо інвестиції ще на певний відсоток", – додав глава Xiaomi.

Він додав, що Xiaomi продовжить розширювати і зміцнювати свою присутність на закордонних ринках. Адже мета компанії – займати лідерські позиції на європейському ринку вже в наступні 3 – 5 років.