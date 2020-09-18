Xiaomi анонсувала нову лінійку недорогих розумних телевізорів – Redmi Smart TV A. Детальна інформація про новинки поки не розголошується.

Відомо лише, що всього буде п'ять моделей – найменша з них отримає діагональ 32 дюйми. Флагман лінійки буде 65-дюймовим. Крім того, покупці зможуть придбати 43, 50, і 55-дюймові варіанти Redmi Smart TV A, повідомляє 24 канал.

Цікаво Xiaomi випустить 82-дюймовий 8K-телевізор з модемом 5G і екраном LG

Зовнішній вигляд пристроїв можна побачити на опублікованому компанією промо-зображенні.



Нова лінійка бюджетних телевізорів від Xiaomi під брендом Redmi

Про вартість новинок Xiaomi наразі нічого не повідомляє, як і про будь-які інші характеристики крім розмірів. Старт продажів очікується вже найближчим часом, тож з дня на день повинно з'явитися більше інформації про ґаджети.

Раніше Xiaomi представила лінійку 4K-телевізорів Redmi Smart TV X – вони отримали привабливий цінник і непогані характеристики.