Xiaomi готує п'ять недорогих телевізорів Redmi Smart TV A
Xiaomi анонсувала нову лінійку недорогих розумних телевізорів – Redmi Smart TV A. Детальна інформація про новинки поки не розголошується.
Відомо лише, що всього буде п'ять моделей – найменша з них отримає діагональ 32 дюйми. Флагман лінійки буде 65-дюймовим. Крім того, покупці зможуть придбати 43, 50, і 55-дюймові варіанти Redmi Smart TV A, повідомляє 24 канал.
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Зовнішній вигляд пристроїв можна побачити на опублікованому компанією промо-зображенні.
Нова лінійка бюджетних телевізорів від Xiaomi під брендом Redmi
Про вартість новинок Xiaomi наразі нічого не повідомляє, як і про будь-які інші характеристики крім розмірів. Старт продажів очікується вже найближчим часом, тож з дня на день повинно з'явитися більше інформації про ґаджети.
Раніше Xiaomi представила лінійку 4K-телевізорів Redmi Smart TV X – вони отримали привабливий цінник і непогані характеристики.