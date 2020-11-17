Xiaomi готується поповнити свій і без того великий каталог ще однією новинкою. Цього разу мовиться про розумний кондиціонер з можливістю як охолодження, так і нагрівання приміщення, що особливо актуально зараз. Крім того, компанія обіцяє ще одну таємничу технологію.

Представлений тизер демонструє традиційний підвісний горизонтальний кондиціонер з логотипом Xiaomi на корпусі, повідомляє 24 канал. Судячи з усього, зовні новинка нічим не відрізняється від вже пропонованих компанією моделей. Однак у плані можливостей виробник обіцяє щось цікаве.

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Особливості кондиціонера Xiaomi New Air

В анонсі пристрою зазначається, що сучасний кондиціонер не може служити лише для охолодження і нагрівання приміщення. Щоб посилити інтерес до продукту, компанія обіцяє "таємничу чорну технологію".



Новий розумний кондиціонер від Xiaomi покажуть вже цього тижня

Неясно, про що йде мова, але користувачі вже висувають припущення. Найпопулярніший варіант – функція очищення повітря. Не виключено, що Xiaomi може реалізувати і зволоження повітря, що в період опалювального сезону було б вкрай корисним доповненням.

Коли з'явиться пристрій

Презентація нового кондиціонера відбудеться вже на цьому тижні.