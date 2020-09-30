Xiaomi провела презентацію нових продуктів для міжнародного ринку. Ключовим анонсом виявилася серія смартфонів Mi 10T, в яку увійшли власне Mi 10T, а також Mi 10T Lite і Mi 10T Pro.

Особливості смартфонів

Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro мають схожі характеристики. Дисплеї використовують технологію ActiveSync для динамічного регулювання частоти оновлення кадрів. Тильна й фронтальна сторона смартфонів покриті загартованим склом Gorilla Glass 5, повідомляє 24 канал.

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Xiaomi Mi 10T та Mi 10T Pro

Дві старші моделі вміють знімати відео у 8К при 30 кадрах в секунду, камери також забезпечені низкою фірмових технологій і функцій для запису блогів, створення селфі, пейзажів, зйомки нічного неба та іншого візуального контенту – Xiaomi особливу увагу приділяє інструментам для креативу.

Фото Mi 10T та Mi 10T Pro

Для зниження вартості смартфонів Xiaomi відмовилася від бездротової зарядки, сертифікації для захисту від пилу й вологи, а також AMOLED-дисплея: сканер відбитків пальців розміщується в кнопці живлення на правій стороні корпусу.

Технічні характеристики Mi 10T та Mi 10T Pro

Габарити 165,1×76,4×9,33 мм, 218 г

Дисплей 6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц 6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц

Камери 64 Мп (основна) + 13 Мп (ширококутна) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальна) 108 Мп (основна) + 13 Мп (ширококутна) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальна)

Батарея 5000 мАч (швидка зарядка 33 Вт)

5000 мАч (швидка зарядка 33 Вт) Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 865, 2,96 ГГц, Adreno 650

Пам'ять 6/8 ГБ оперативної LPDDR5, 128 ГБ постійної UFS 3.1 8 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1

Зв'язок USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, IR

Xiaomi Mi 10T Lite

Молодша модель також захищена склом Gorilla Glass 5 з двох сторін і може автоматично регулювати частоту оновлення зображення на дисплеї в залежності від вмісту на екрані. Передбачена система охолодження LiquidCool, що активується при підвищених навантаженнях.

Фото Mi 10T Lite:

Технічні характеристики Mi 10T Lite

Габарити 165,3×76,8×9,0 мм, 215 г

165,3×76,8×9,0 мм, 215 г Дисплей 6,67", 2440×1080, IPS, 120 Гц,

6,67", 2440×1080, IPS, 120 Гц, Камери 64 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глибини); 16 Мп (фронтальна)

64 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глибини); 16 Мп (фронтальна) Зв'язок USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, джек для навушників

USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, джек для навушників Батарея 4820 мАг (швидка зарядка 33 Вт)

4820 мАг (швидка зарядка 33 Вт) Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 750, 2,2 ГГц, Adreno 619

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 750, 2,2 ГГц, Adreno 619 Пам'ять 6/8 ГБ оперативної LPDD4X, 64/128 ГБ постійної UFS 2.1

6/8 ГБ оперативної LPDD4X, 64/128 ГБ постійної UFS 2.1



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Офіційні ціни Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T і Mi 10T Pro: