Xiaomi представила три смартфони серії Mi 10T: характеристики та ціни пристроїв
Xiaomi провела презентацію нових продуктів для міжнародного ринку. Ключовим анонсом виявилася серія смартфонів Mi 10T, в яку увійшли власне Mi 10T, а також Mi 10T Lite і Mi 10T Pro.
Особливості смартфонів
Xiaomi Mi 10T і Mi 10T Pro мають схожі характеристики. Дисплеї використовують технологію ActiveSync для динамічного регулювання частоти оновлення кадрів. Тильна й фронтальна сторона смартфонів покриті загартованим склом Gorilla Glass 5, повідомляє 24 канал.
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Xiaomi Mi 10T та Mi 10T Pro
Дві старші моделі вміють знімати відео у 8К при 30 кадрах в секунду, камери також забезпечені низкою фірмових технологій і функцій для запису блогів, створення селфі, пейзажів, зйомки нічного неба та іншого візуального контенту – Xiaomi особливу увагу приділяє інструментам для креативу.
Фото Mi 10T та Mi 10T Pro
Для зниження вартості смартфонів Xiaomi відмовилася від бездротової зарядки, сертифікації для захисту від пилу й вологи, а також AMOLED-дисплея: сканер відбитків пальців розміщується в кнопці живлення на правій стороні корпусу.
Технічні характеристики Mi 10T та Mi 10T Pro
- Габарити165,1×76,4×9,33 мм, 218 г
- Дисплей
6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц 6,67", 2440×1080, 20:9, IPS, 144 Гц
- Камери
64 Мп (основна) + 13 Мп (ширококутна) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальна) 108 Мп (основна) + 13 Мп (ширококутна) + 5 Мп (макро); 20 Мп (фронтальна)
- Батарея5000 мАч (швидка зарядка 33 Вт)
- Процесор8-ядерний Qualcomm Snapdragon 865, 2,96 ГГц, Adreno 650
- Пам'ять
6/8 ГБ оперативної LPDDR5, 128 ГБ постійної UFS 3.1 8 ГБ оперативної LPDDR5, 128/256 ГБ постійної UFS 3.1
- Зв'язокUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, IR
Xiaomi Mi 10T Lite
Молодша модель також захищена склом Gorilla Glass 5 з двох сторін і може автоматично регулювати частоту оновлення зображення на дисплеї в залежності від вмісту на екрані. Передбачена система охолодження LiquidCool, що активується при підвищених навантаженнях.
Фото Mi 10T Lite:
Технічні характеристики Mi 10T Lite
- Габарити165,3×76,8×9,0 мм, 215 г
- Дисплей6,67", 2440×1080, IPS, 120 Гц,
- Камери64 Мп (основна) + 8 Мп (ширококутна) + 2 Мп (макро) + 2 Мп (глибини); 16 Мп (фронтальна)
- Зв'язокUSB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, LTE, 5G, NFC, джек для навушників
- Батарея4820 мАг (швидка зарядка 33 Вт)
- Процесор8-ядерний Qualcomm Snapdragon 750, 2,2 ГГц, Adreno 619
- Пам'ять6/8 ГБ оперативної LPDD4X, 64/128 ГБ постійної UFS 2.1
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Офіційні ціни Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T і Mi 10T Pro:
- Xiaomi Mi 10T Lite 6 + 64 ГБ – 279 євро (9 238 гривень);
- Xiaomi Mi 10T Lite 6 + 128 – 329 євро (10 894 гривні);
- Xiaomi Mi 10T 6 + 128 ГБ – 499 євро (16 523 гривні);
- Xiaomi Mi 10T 8 + 128 ГБ – 549 євро (18 179 гривень);
- Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 128 ГБ – 599 євро (19 834 гривні);
- Xiaomi Mi 10T Pro 8 + 256 ГБ – 649 євро (21 490 гривень).