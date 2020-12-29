Нарешті фанати Xiaomi дочекались – виробник офіційно презентував флагманський смартфон Xiaomi Mi 11. Пристрій став першим в світі смартфоном на базі флагманського чіпсета Qualcomm Snapdragon 888.

Пристрій оснащений Super AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,81 дюйма, роздільною здатністю QHD + та частоту оновлення екрану 120 Гц. Дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass Victus, повідомляє ITHome.

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Дизайн

Xiaomi Mi 11 отримав новий дизайн з округленими з усіх боків гранями. Також Xiaomi Mi 11 став компактніший та легший за Xiaomi Mi 10.

Смартфон Xiaomi Mi 11

Користувачеві пропонують шість колірних варіантів:

Black,

White,

Blue,

Khaki Vegan Leather,

Purple Leather,

спеціальний випуск Lei Jun Signature Edition з особливим синім відтінком і нанесеним автографом глави компанії Лея Цзуня.

Камери

Основна камера потрійна:

Головний модуль ширококутний з роздільною здатністю 108 Мп,

Ультраширококутний на 13 Мп та кутом огляду 123 °

Макромодуль на 5 Мп.

Камера підтримує запис відео в режимі 8K.

Фронтальна камера отримала одинарний модуль на 20 Мп, вона врізана в круглий отвір в лівому верхньому кутку екрану.

Автономність

Новинка отримала акумулятор ємністю 4600 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 55 Вт.

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Ціна

На китайському ринку Xiaomi Mi 11 можна придбати: