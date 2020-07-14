Власники смартфона Xiaomi Mi A3 скаржаться, що свіже оновлення знову поламало смартфон. На жаль, це не перше невдале оновлення, які Xiaomi випустила останнім часом для цієї моделі.

Як передає xda-developers.com, Xiaomi вже просить користувачів не оновлювати смартфони.

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Що не так

Нова прошивка під номером V11.0.3.0.QFQMXTC має розмір 1,4 ГБ і пропонує липневе оновлення безпеки Android. Вона вже доступна для міжнародної версії Xiaomi Mi A3. Оновлення також містить функцію Dual SIM.

Саме через цю функцію користувачі не можуть виконувати або приймати дзвінки. Також вони кажуть, що SIM-карта не визначається. Серед інших скарг:зміна мови та нові встановлені додатки, які не можна видалити.

Що кажуть в Xiaomi

Виробник проблему визнав. Там пояснили, що помилково почали поширювати прошивку, призначену для мексиканського оператора Telcel.

На фірмовому форумі Mi Xiaomi наполегливо просить користувачів не встановлювати цей апдейт. Для тих, хто вже оновився, компанія радить використовувати тільки одну SIM-карту.

До теми Xiaomi випустила стабільну версію MIUI 12 для більш ніж 20 смартфонів

Як відомо, Xiaomi Mi A3 випустили в рамках програми Android One, тобто працює на базі "чистого" Android, без фірмової оболонки MIUI.