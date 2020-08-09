Модель Mi Band від Xiaomi вже не перший рік є найпопулярнішим фітнес-трекером у світі. Єдине, чого користувачі вимагають від виробника – наявність модуля NFC. Наразі така модель доступна лише в Китаї.

Як раніше писав 24 канал, Xiaomi Mi Band 5 вийшов в Україні, як і у всьому світі, без модуля для безконтактної оплати. Однак, xiaomiadictos повідомляє, що не все ще втрачено.

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З'явилася інформація, що Xiaomi все-таки готує до випуску версію Mi Band 5 з підтримкою NFC на міжнародному ринку.

Зокрема, на сайті тайванського регулятора NCC з'явився смарт-браслет з номером моделі XMSH11HM. Імовірно, це і є Mi Band 5 з NFC.

Цей девайс може виявитись Xiaomi Mi Band 5 з NFC / xiaomiadictos

У документації NCC можна побачити і “живі” фотографії нового девайсу. Він дуже схожий на стандартну версію без NFC та відрізняється лише невеликим отвором під мікрофон на одній зі сторін. Тож можна припустити, що це дійсно Mi Band 5, але вже з підтримкою NFC.

Зараз Mi Band 5 в Україні коштує 1300 гривень. Якщо модель з NFC таки надійде на наш ринок, то її вартість буде однозначно вищою.