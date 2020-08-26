У червні компанія Xiaomi випустила нове покоління свого фірмового фітнес-трекера Mi Band 5. Нещодавно виробник оновив фірмовий додаток Mi Fit, що розширює функціонал трекера.

Як передає видання Gizmochina, Xiaomi також випустила апдейт для самого девайса, виправивши недоліки в роботі, а також поліпшивши продуктивність.

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Що нового

Оновлена ​​прошивка отримала номер версії 1.0.1.84. Вона підвищує точність збору даних про тренування, а також покращує якість відстеження фаз швидкого сну (REM).

Крім того, після оновлення трекер має швидший доступ до функцій через інтерфейс фітнес-браслета. Виробник обіцяє підвищення точності результатів моніторингу серцевого ритму і лічильника кроків.

Також Xiaomi додала нову функцію – автоматичне виявлення руху. Це стане в нагоді людям, які забувають увімкнути спортивний режим перед початком тренування.

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Кому доступна

Наразі апдейт доступний для користувачів з Індонезії. Вже в найближчий час нова версія ПЗ буде доступна і в інших країнах. Для її установки попередньо оновити на смартфоні додаток Mi Fit до актуальної збірки 4.4.0.