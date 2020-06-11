Компанія Xiaomi представила сьогодні в Китаї давно очікуваний розумний браслет Xiaomi Mi Band 5. Чутки про ґаджет почали розповсюджуватися ще влітку 2019 року.

У новому пристрої Xiaomi позбулася низки недоліків, які були присутні в попередніх моделях і дратували користувачів повідомляє XDAdevelopers.

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Нові можливості Mi Band 5

Магнітна зарядка

Однією з найвдаліших ідей стала магнітна зарядка. Реніше вона була дуже незручною –необхідно було знімати основну капсулу з браслета і вставляти її в спеціальний зарядний пристрій.



Магнітна зарядка нового Mi Band 5

Покращені сенсори

Крім того новий фітнес браслет отримав поліпшену функцію відстеження сну, з'явилася система моніторингу атмосферного тиску (барометр) і функція віддаленого керування камерою смартфона.

Також браслет підтримує індекс PAI (Personal Activity Intelligence) який здатен вимірювати фізичну активність на основі серцевого ритму. Завдяки цій можливості браслет може виводити різноманітні рекомендації.



Браслет Xiaomi Mi Band 5 можна буде придбати з 18 червня

Більше видів спортивної активності

Ще до презентації виробник зазначав, що браслет отримає покращений процесор для прискореного й точнішого відстежування активності користувача. Відтак фітнес-браслет підтримує 11 видів спортивної активності, а жінки та дівчата також зможуть стежити за своїм менструальним циклом.

Інші можливості

Також браслет вміє вимірювати рівень кисню в крові, та може здійснювати безконтактні платежі за допомогою модуля NFC. Крім того, китайська версія пристрою отримала голосовий асистент Xiao AI, в той час як європейська сумісна з Amazon Alexa.

Технічні характеристики Mi Band 5

Дисплей

Браслет отримав 1,1-дюймовий екран AMOLED з роздільною здатністю (126х294 пікселів) – на 20% більше, ніж у минулого покоління. Крім того ґаджет отримав понад сотню анімованих циферблатів з персонажами популярних мультфільмів та аніме.



Оновлений дисплей Xiaomi Mi Band 5

Автономність та захист

Час автономної роботи складає від 14 до 20 днів, місткість акумулятора – 125 мАг. Підтримуються Bluetooth 5.0 і NFC з підтримкою платежів (в одній з версій). Щодо захисту від води, то тут все як і в попередній версії пристрою – 5ATM.

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Ціни на Xiaomi Ma Band 5

Продажі Mi Band 5 у Китаї почнуться 18 червня. Версія без підтримки NFC обійдеться в 27 доларів (717 гривень), а версія з NFC – в 32 долари (850 гривень).