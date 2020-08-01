Асортимент Xiaomi складається не лише зі смартфонів та іншіх ґаджетів, але й оригінальні аксесуари до них. Черговою новинкою компанії став компактний зарядний пристрій, що підходить для широкої низки ґаджетів і сумісний з побутовими електричними мережами практично будь-яких регіонів.

Аксесуар з максимальною вихідною потужністю 33 Вт підходить для безлічі пристроїв з підтримкою швидкої зарядки, повідомляє Gizchina.

Цікаво Компактний порохотяг від Xiaomi коштує, як фітнес-браслет

Характеристики зарядки Mi Charger

Як запевняє виробник, за півгодини новинка здатна зарядити Redmi K30 Pro з акумулятором на 4700 мАг до 64%, а повністю – за 63 хвилини. Завдяки підтримці протоколу PD3.0 з його допомогою також можна "дозаправляти" такі ґаджети, як Apple iPad і MacBook або Xiaomi Notebook Air.



Зарядний пристрій Xiaomi Mi Charger

Список режимів потужності блоку живлення включає значення 11 В/3 А, 5 В/3 A, 9 В/3 A, 12 В/2,25 A і 20 В/1,35 A. Крім того, Mi Charger 33W сумісний з електромережами, напруга в яких становить від 110 до 240 в, що дозволяє використовувати його в різних регіонах. Зарядний пристрій виготовлено з вогнетривкого матеріалу і він має габарити 55,4х46,8х28 мм.

Цікаво

Новинка з портом USB Type-A доступна тільки в білому кольорі і вже надійшла в продаж в Китаї за ціною 10 доларів (277 гривні).