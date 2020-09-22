Нарешті трапилось те, чого вже кілька років чекають фанати Xiaomi. Популярний фітнес-трекер Mi Smart Band 4 отримав в Україні модуль NFC. Тобто за його допомогою можна буде виконувати безконтактну оплату.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Алло.

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Продукт є спільною розробкою Xiaomi та Mastercard тож доступний для власників карток цієї платіжної системи.

Що ще відомо

Mi Smart Band 4 NFC отримає такі ж характеристики, як і класична версія. Зокрема, це кольоровий OLED-дисплей, автономність до 20 днів роботи, корпус з захистом від води за стандартом 5 АТМ, підтримка управління музичним плеєром та інші функції.

До цього перелік зараз додають модуль NFC, завдяки якому можна оплачувати покупки за допомогою технології безконтактної оплати Mastercard.

Спочатку послуга буде доступною для власників карток таких банків:

А-Банк,

Альфа-Банк Україна,

Банк Восток,

Ощадбанк,

ПриватБанк,

ПУМБ,

УКРГАЗБАНК,

CONCORDBANK,

Monobank,

UKRSIBBANK.

Однак, згодом послуга стане доступною і для власників карток інших банків.

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"Безконтактні платежі – одна з найбільш затребуваних українськими Мі-фанами функцій. Тому Україна – одна з перших країн у світі, де ми запускаємо Mi Smart Band 4 NFC", – заявив генеральний менеджер Xiaomi в країнах Центральної, Східної, Північної Європи та Балтії Тоні Чен.

Нагадаємо, раніше Mi Band з модулем NFC був доступний лише на території Китаю.

Безпека

Як пояснюють партнери, оплата розумним браслетом надійно захищена, адже дані картки не передаються при розрахунках, а замінюються унікальним одноразовим цифровим кодом – токеном, за це відповідає діджитал платформа Mastercard (MDES).

Як налаштувати

Щоб безконтактна оплата стала доступною потрібно встановити на смартфон фірмовий додаток Mi Fit і додати банківську картку. Щоб виконати оплату, потрібно перейти на браслеті в меню "Картки", вибрати картку та піднести пристрій до терміналу для оплати.

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Ціна

Mi Smart Band 4 NFC можна буде замовити з 23 вересня. Вартість цього фітнес-трекера – 1299 гривень.