Відбулась глобальна презентація фітнес-трекера Xiaomi Mi Smart Band 5. Як і говорили витоки, міжнародна модель не отримає модуля NFC.

Як раніше повідомляв 24 канал, Mi Smart Band 5 отримав більший дисплей (на 20% більший, порівняно з попередником) з діагоналлю 1,1 дюйма.

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Користувачі отримали змогу самостійно обирати з 65 динамічних дисплеїв. Також девайс отримав 11 режимів фізичних вправ, зокрема сайклінг в приміщенні, еліптичний тренажер, йога, тренажер для греблі та скакалку тощо.

На одному заряді Mi Smart Band 5 може пропрацювати до 14 днів. До речі, тут також передбачена магнітна зарядка.

Новинка отримала PPG-датчик серцевого ритму, який на 50% точніший, ніж був у процесора. Це дало змогу отримати точніші індикативні дані про стан сну, рівень стресу, місячні цикли тощо. Крім того, тепер пристрій збирає всі дані та виводить значення особистої інтелектуальної активності (PAI).

Ціна і старт продажу в Україні

Mi Smart Band 5 доступний для попереднього замовлення з 22 липня. Повноцінно новинка буде доступна для покупки 26 липня.

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Рекомендована вартість фітнес-трекера 1299 гривень.