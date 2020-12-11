Xiaomi Mi Watch Lite: випустили новий доступний смарт-годинник
Компанія Xiaomi презентувала новий фірмовий смарт-годинник Mi Watch Lite. Він отримав мінімалістичний дизайн,низку корисних фітнес-функцій, а також модуль GPS.
Крім того, Xiaomi Mi Watch Lite підтримує відразу п'ять варіантів забарвлення комплектного ремінця.
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Що ще цікавого
Xiaomi Mi Watch Lite отримав сенсорний IPS-дисплей діагоналлю 1,4 дюйма та з роздільною здатністю 320x320 пікселів. Користувачам доступні до варіантів 20 циферблатів. Новинка захищена від води за стандартом 5ATM.
Годинник Xiaomi Mi Watch Lite / Фото mi.com
Годинник може проводити моніторинг сну, дихання та частоту пульсу в цілодобовому режимі. Прошивка Mi Watch Lite також включає 11 режимів тренувань. Пристрій має акумулятор ємністю 230 мАг забезпечує до 9 днів автономної роботи.
На вибір у користувача ремінці рожевого, бежевого, чорного, темно-синього і оливкового кольору.
Щодо ціни та офіційного старту продажів – виробник обіцяє повідомити пізніше.
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