Компанія Xiaomi презентувала новий фірмовий смарт-годинник Mi Watch Lite. Він отримав мінімалістичний дизайн,низку корисних фітнес-функцій, а також модуль GPS.

Крім того, Xiaomi Mi Watch Lite підтримує відразу п'ять варіантів забарвлення комплектного ремінця.

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Що ще цікавого

Xiaomi Mi Watch Lite отримав сенсорний IPS-дисплей діагоналлю 1,4 дюйма та з роздільною здатністю 320x320 пікселів. Користувачам доступні до варіантів 20 циферблатів. Новинка захищена від води за стандартом 5ATM.

Годинник Xiaomi Mi Watch Lite / Фото mi.com

Годинник може проводити моніторинг сну, дихання та частоту пульсу в цілодобовому режимі. Прошивка Mi Watch Lite також включає 11 режимів тренувань. Пристрій має акумулятор ємністю 230 мАг забезпечує до 9 днів автономної роботи.

На вибір у користувача ремінці рожевого, бежевого, чорного, темно-синього і оливкового кольору.

Щодо ціни та офіційного старту продажів – виробник обіцяє повідомити пізніше.