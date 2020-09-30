Компанія Xiaomi провела презентацію та показала для міжнародного ринку низку нових девайсів. Серед них і новий фірмовий смарт-годинник Mi Watch.

Нова модель Mi Watch працює на базі фірмової платформи Xiaomi для натільної електроніки, передає XDA Developers.

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Що цікавого

Xiaomi Mi Watch отримав 1,39-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 454x454 пікселів. Годинник вміє вимірювати частоту серцевих скорочень та виконувати заміри насичення киснем крові (SpO2).

Ємність акумулятора складає 420 мАг, як кажуть розробники, цього може вистачити до 16 днів роботи. Також новинка оснащена модулем GPS, Bluetooth 5.0 BLE.

Загалом Mi Watch підтримує 117 режимів вправ. За допомогою девайсу можна віддалено керувати камерою на смартфоні.

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Ціна

Xiaomi Mi Watch на європейському ринку оцінили у 99 євро (приблизно 3 300 гривень).