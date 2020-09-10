Компанія Xiaomi продовжує оновлювати свій фірмовий додаток для здоров'я та фітнесу Mi Health. Свіже оновлення дає змогу смартфонам вимірювати частоту пульсу за допомогою камери смартфона.

Як передає xda-developers.com, підтримка моніторингу серцевого ритму за допомогою камери стане доступною у версії Xiaomi Mi Health 2.7.4, користувачі зможуть оновити її вже у найближчі кілька днів.

Важливо Android-смартфони в небезпеці: експерти виявили понад 300 шкідливих додатків

Як працює функція

Користувач повинен відповідний розділ Mi Health та натиснути на екранну кнопку. Аби виміряти пульс, потрібно прикласти палець до об'єктиву основної камери.

Після цього на дисплеї засвітиться відлік часу і почнеться вимір частоти пульсу. Як тільки індикатор прогресу заповниться на 100%, користувач побачить актуальний результат. Додаток також зберігає статистику вимірювань і дозволяє переглянути звіт за обраний період.