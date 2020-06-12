Компанія Xiaomi оголосила про перелік смартфонів, які отримають бета-версію Android 11. Серед перших, хто першими випробують нову збірку "зеленого робота" будуть власники обмеженого переліку моделей Xiaomi та Poco.

Вже скоро Android 11 Beta 1 вийде для флагманських Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro, а також недавно представленого Poco F2 Pro. Про це стало відомо з твіттера Кумара Джайна – керівника індійського підрозділу Xiaomi.

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Компанія не уточнює, чи буде це оболонка MIUI 12 на базі одинадцятої версії Android або ж користувачам буде запропоновано випробувати чистий Android.



Анонс Android 11 на смартфонах Xiaomi

Нові можливості Android 11

Серед ключових змін Android 11 – перероблена система оповіщень, управління медіаплеєром в меню швидких налаштувань, повністю нове меню зі швидким доступом до Google Pay та управління розумним будинком. Спливаючі вікна для всіх месенджерів в новому Android виглядатимуть як "бульбашок", як це реалізовано в Facebook Messenger. Також нова система має розширене меню створення скріншотів і безліч інших змін.

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Коли Android 11 буде доступний повністю

Реліз повноцінної стабільної версії Android 11 очікується в кінці літа або початку осені.