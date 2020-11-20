Компанія Xiaomi представила Mijia Photo Printer 1S – оновлення популярного фотопринтера, представленого на початку 2019 року. Новинка володіє новими можливостями, але збільшеною вартістю.

Різниця між моделями

Якщо попередня модель могла друкувати тільки 6-дюймові (100×148 мм) знімки, то Mijia Photo Printer 1S також вміє випускати 3-дюймові квадратні відбитки (86×102 мм), повідомляє 24 канал. У комплекті є по 10 аркушів 3-дюймового і 6-дюймового форматів.

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Інші особливості Mijia Photo Printer 1S

Роздільна здатність друку збереглася на рівні 300×300 dpi з 256 ступенями інтенсивності кольору. Знімки покриваються прозорою плівкою для захисту від пожовтіння і вицвітання. Підключення до принтера здійснюється через бота в WeChat, додаток Mijia, технологію Apple AirPrint і безпосередньо по Wi-Fi.

Фото Mijia Photo Printer 1S

У додатку Mijia є шаблони для друку знімків на документи: візу США, європейську візу, 1-дюймові, 2-дюймові і ряд інших.

Ціна

У Китаї Xiaomi Mijia Photo Printer 1S коштує 599 юанів (≈2 581 гривня).