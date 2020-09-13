Екосистема розумних пристроїв для будинку Xiaomi поповнилася двома моделями світлодіодних світильників, розроблених у співпраці з компанією Philips. Вони підтримують управління зі смартфона з можливістю створення автоматизованих сценаріїв взаємодії з іншими інтелектуальними приладами.

На вибір пропонуються два варіанти світильника: прямокутний і круглий. Перший має розміри 998x678x104 мм при вазі 6,6 кг. Його потужність становить 80 Вт при номінальному струмі 0,5 А. Розміри другої моделі складають 499x54 мм при вазі 1,6 кг, а потужність – 33 Вт при такому ж номінальному струмі, повідомляє Xiaomiadictos.

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Особливості світильників

Світильники підтримують бездротове підключення по Wi-Fi 802.11n і Bluetooth 4.2 BLE, що дозволяє управляти ними зі смартфона. Через мобільний додаток можна регулювати температуру в діапазоні від 2700 до 5700 K і змінювати яскравість світіння. Є можливість налаштувати нічний режим, при якому яскравість становитиме всього 0,2 люкса, що має забезпечувати достатню освітленість приміщення не на шкоду сну.



Світильник від Xiaomi та Philips

Через фірмовий додаток можна налаштувати сценарії роботи світильника в зв'язці з іншими пристроями екосистеми Xiaomi. Наприклад, щоб світло автоматично включався при відкритті вхідних дверей.



Можна обрати світильник за формою

Ціна

Світильник Xiaomi Mijia Philips Ceiling Light вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 58 доларів за круглий варіант і 190 доларів – за прямокутний.