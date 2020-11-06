Xiaomi розширила фірмову лінійку розумних пристроїв черговою новинкою – електронним дверним замком Mijia Smart Door Lock Pro. Крім своєї основної ролі, оригінальний прилад виконує функції відеодомофона, а також використовує у ролі ключів інші ґаджети власника.

Перевагою дверного замка MIJIA Smart Door Lock Pro є інтегрована камера з роздільною здатністю Full HD і кутом огляду 161°, повідомляє Gizmochina.

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Особливості MIJIA Smart Door Lock Pro

У ґаджеті передбачено датчик присутності – коли хтось підходить до дверей, власник приладу отримає сповіщення на свій смартфон. Всередині замку передбачена система резервного живлення: крім акумулятора ємністю 5000 мАч, гаджет оснащується і чотирма батарейками стандарту AA. Представники Xiaomi рекомендують заряджати АКБ раз в 3-4 місяці.

Прилад укомплектований антивандальним механізмом: як запевняє вендор, його не вдасться відкрити навіть при пошкодженні накладної рамки. Розблокувати смарт-замок можна відразу сімома способами, серед яких яких використання NFC, Bluetooth, віддалене введення пароля, а також за допомогою системи розумного будинку Apple HomeKit.

Ціна MIJIA Smart Door Lock Pro

Продажі розумного замку Xiaomi Mijia Smart Door Lock Pro стартують 12 листопада за ціною 255 доларів (7 201 гривня).