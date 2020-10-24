Китайський виробник Xiaomi анонсував новий дверний дзвінок Opple Self-powered Wireless Doorbell. Він повністю бездротовий і підтримує ряд інших цікавих функцій.

Вже традиційно, спочатку Xiaomi представила новинку на краудфандінговій платформі Youpin, передає Gizmochina.

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Opple Self-powered Wireless Doorbell – повністю автономний пристрій, що не потребує додаткового живлення. У комплект входять два блоки для установки зовні і всередині будинку або квартири.

Цікаво, що кнопка за дверима оснащена спеціальним модулем, що перетворює кінетичну енергію в електрику. Як запевняє виробник, кнопка пройшла стрес-тестування на 100 тисяч кліків, а для її натискання не потрібно зусиль. Тож на дзвінок може легко тиснути навіть діти і літні люди.

Дзвінок підтримує 5 рівнів гучності, що дає змогу встановити оптимальний варіант, залежно від розміру квартири. Є також беззвучний режим, при якому замість сигналу блимає світлодіод. У пам'яті записані 36 поліфонічних мелодій з можливістю вільного перемикання між ними.

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Ціна

На етапі спільнокошту вартість Opple Self-powered Wireless Doorbell – 8 доларів (220 гривень).