Дочірня компанія Xiaomi 70Mai випустила нове покоління свого фірмового автомобільного реєстратора 4K Smart Driving Recorder A800. ЦІкаво, що новинка може записувати відео в режимі 4К.

Спочатку новинку представили на краудфандінговому майданчику Indiegogo. Там він зібрав достатню кількість коштів та вже надійшов у продаж, передає gizmochina.com.

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Що ще цікавого

Новий відеореєстратор може цілодобово записувати відео у кінематографічній якості зображення з роздільною здатністю 4K.

Також новинка оснащена функцією автоматичного початку запису при розпізнаванні зіткнення. Готові відеоролики зберігаються в пам'яті пристрою. їХ можна завантажити на смартфон через спеціальний додаток.

Реєстратор також можна доукомплектувати задньою камерою для ведення синхронного запису з обох сторін.

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За продуктивність відповідає двоядерний процесор Huawei HiSilicon H13559.

Ціна

Вартість реєстратора 70Mai 4K Smart Driving Recorder на китайському ринку складає 102 долари (2800 гривень).