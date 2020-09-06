Компанія Xiaomi випустила нове покоління своєї NFC-мітки – Xiaomi NFC Touch Sticker 2. З допомогою такого девайсу можна виконувати управління смартфоном і розумним будинком.

Як передає Gizmochina, Xiaomi NFC Touch Sticker 2 виконана у формі невеликої монети. Мітку вийде покласти або приклеїти на будь-яку поверхню.

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Де можна використовувати

Сценаріїв застосування Xiaomi NFC Touch Sticker 2 багато. Наприклад, мітку можна приклеїти на Bluetooth-колонку і керувати нею через смартфон.

Можна під’єднати до телевізора та переносити зображення з телефону на великий екран.

Загалом, можна керувати девайсами розумного будинку через смартфон чи смарт-годинник з NFC. Все можна налаштувати через мобільний додаток.

В описі Xiaomi NFC Touch Sticker 2 сказано, що мітка сумісна з 2200 розумними ґаджетами, зокрема 89 платформ інтернету речей від великих брендів, в тому числі Philips і Xiaomi.

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Ціна

На китайському ринку цю NFC-мітку можна замовити всього за 2,9 долара (80 гривень).