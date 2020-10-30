Компанія Xiaomi представила нове покоління зубних щіток в лінійці Oclean. Новинка отримала покращену у порівнянні з попередником конструкцію і відрізняється зниженим рівнем шуму. Другою новинкою компанії став водний іригатор для очищення ротової порожнини.

Обидві новинки вже доступні для покупки, повідомляє Gizchina.

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Щітка Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrus

За заявою виробника, нова щітка значно тихіше конкурентів і виробляє шум всього в 45 дБ, в той час як аналоги від інших компаній мають показники в 60 дБ. Цьому сприяє спеціальний алгоритм придушення шуму мотора.



Зубна щітка Oclean Air2 Sonic Electric Toothbrus

Товщина кінчиків ворсинок головки зубної щітки становить одну соту міліметра, що дозволяє очищати зуби навіть у важкодоступних місцях.

Ціна

Вартість зубної щітки Oclean Air2 Sonic – 29 долари.

Іригатор W1 Water Flosser

Портативний іригатор Oclean W1 використовує нову технологію нагнітання водяного напору для вилучення частинок їжі. Також в пристрої передбачено декілька режимів роботи для масажу ясен і регулювання тиску по дев'яти рівням. Розробники реалізували можливість обертання сопла іригатора.



Іригатор W1 Water Flosser від Xiaomi

Від одного заряду ґаджет може пропрацювати до 30 днів, а ємності контейнера досить для 160 сеансів.

Ціна

Портативний іригатор компанія оцінила в 118 долари.