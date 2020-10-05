Компанія Xiaomi поповнили асортимент оригінальної побутової техніки черговим цікавим продуктом. Це компактний ручний порохотяг Mijia Mite Eliminator Wired. Він отримав доступну ціну та високу продуктивність.

Новинку спочатку представили на краудфандинговому майданчику Youpin, передає Gizmochina.

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Чим цікавий

Новинка розроблена для очищення м'яких меблів та постільних речей. Порохотяг працює на базі двигуна з частотою обертання 85 тисяч обертів на хвилину. Потужність всмоктування пристрою складає 12 000 Па.

Для зручності роботи з приладом створена велика вигнута ручка. Також пристрій оснащений спеціальною щіткою для вибивання пороху з меблів і постільної білизни.

Крім того, пристрій одержав функції дезінфекції за допомогою ультрафіолету і режим сушіння гарячим повітрям з температурою 50 градусів. За запевненням виробника, це дає змогу виконувати стерилізацію до 99,9%.

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Ціна

Вартість Mijia Mite Eliminator Wired в Китаї на етапі збору коштів становить 29 доларів (800 гривень).