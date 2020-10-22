Черговою новинкою в екосистемі розумних пристроїв Xiaomi стали смарт-вимикачі Mijia Smart Switch. До переліку головних особливостей розумного вимикача увійшли підтримка бездротового керування зі смартфона, значний термін служби, а також доступна ціна.

Смарт-вимикач нового покоління призначений для керування домашнім освітленням з будь-якого місця, і представлений у вигляді одинарного й подвійного вимикачів, повідомляє Gizmochina.

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Особливості MIJIA Smart Switch

Вимикач синхронізується з розумним шлюзом Mijia через Bluetooth, після чого керування освітленням стає доступним за допомогою смартфона з будь-якої точки світу, де є інтернет-підключення. Крім того, керувати роботою приладу можна за допомогою голосових команд цифровому помічнику XiaoAI.



Вимикач MIJIA Smart Switch від Xiaomi

Як запевняє виробник, пластик, який використовується при виготовленні вимикачів, відповідає стандарту вогнестійкості V0. Заявлений ресурс перемикачів становить до 80 000 натискань кнопок. Компанія також зазначила, що з новинками серії Mijia Smart Switch сумісні будь-які освітлювальні прилади, потужністю від 3 Вт.

Ціна

Вартість пристрою в Китаї становить всього 7 доларів за версію з однією кнопкою, і 8 доларів за подвійний вимикач.